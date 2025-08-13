Поиск

Кабмин предложил отложить на два года перевод валютных расчетов через казначейство

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о переносе с 1 января 2026 г. на 1 января 2028 г. срока вступления в силу требований, обязывающих ряд участников бюджетного процесса проводить валютные операции через счета федерального Казначейства.

Документ (N991641-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2026 г. резиденты - участники бюджетного процесса (кроме ЦБ РФ), а также федеральные бюджетные и автономные учреждения с лицевыми счетами в федеральном казначействе, должны будут проводить валютные операции через валютные счета Казначейства в уполномоченных банках или через рублевые счета казначейства в Банке России.

Как говорится в пояснительной записке, данная норма лишает участников бюджетного процесса возможности осуществлять расчеты через свои счета в уполномоченных банках, что в условиях усиления санкционного давления может оказать негативное влияние на возможность проведения резидентами операций в иностранной валюте.

Кроме того, авторы отмечают, что введенные США последние блокирующие санкции делают невозможными платежи в валютах недружественных стран для главных распорядителей и администраторов средств федерального бюджета, включенных в перечень Минфина и имеющих право получать средства от федерального казначейства в иностранной валюте. Санкции также осложняют расчеты в валютах дружественных стран.

"Неопределенность в отношении сроков снятия указанных санкций и отсутствие в настоящее время альтернативных способов проведения таких платежей обусловливает перенос сроков", - говорится в пояснительной записке.

До 1 января 2028 г. резиденты сохранят возможность работать через собственные счета в уполномоченных банках. С указанной даты федеральное казначейство получит полномочия агента валютного контроля.

