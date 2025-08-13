Поиск

Подачу декларации на последний компонент ввозимого оборудования разрешат через 10 лет после импорта первого

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, продлевающий с шести до десяти лет предельный срок подачи декларации при ввозе в РФ последнего элемента партии многокомпонентного оборудования.

Документ (N991643-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, импортер при ввозе многокомпонентного оборудования частями и регистрации декларации на первую часть, должен подать декларацию на последний компонент не позднее чем через два года от даты регистрации первой декларации. Затем законодательство государства-члена (в России это закон о таможенном регулировании) дополняет это правило возможностью продлевать срок ежегодно по мотивированному обращению декларанта. При этом предельный срок подачи декларации на последний компонент установлен в шесть лет с даты регистрации декларации на первый компонент. Внесенный правительством законопроект предлагает увеличить этот предел с шести до десяти лет.

Как отмечается в пояснительной записке, продление срока позволит дополнительно упростить ввоз многокомпонентного оборудования в условиях оптимизации логистики его поставок и учитывает, что сроки строительства крупных промышленных объектов на практике превышают установленный в настоящее время предельный срок подачи декларации.

Инициатива продолжает меры, введенные в 2022 г. для упрощения ввоза крупногабаритного оборудования в рамках нескольких внешнеэкономических сделок. По мнению правительства, новый срок обеспечит инвесторам больше гибкости при реализации долгосрочных проектов.

Как сообщалось, в декабре 2024 года Госдума продлила до 1 января 2026 г. срок, в течение которого импортеры могут декларировать одну товарную позицию при ввозе многокомпонентного оборудования различными партиями. Эта упрощенная процедура, введенная в марте 2022 г., позволяет указывать одну позицию по ТН ВЭД при поставках в комплектном или разобранном виде без изменения ранее выданного решения о классификации.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

