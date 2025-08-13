Поиск

46 украинских дронов перехватили ночью над регионами России

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на среду перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, 11 уничтожено в Волгоградской области, семь - в Ростовской, пять - в Краснодарском крае.

Также по два дрона нейтрализовано в Белгородской и Воронежской областях, над территорией Крыма и над акваторией Азовского моря.

