Экс-сотрудники образовательного центра осуждены в Омске за организацию незаконной миграции

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Омска вынес приговор двум бывшим сотрудникам образовательного центра по делу об организации нелегальной миграции, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем телеграм-канале в среду.

Фигуранты признаны виновными по ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан, их незаконного пребывания в РФ). Одному из подсудимых назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом 400 тыс. рублей, второму - два года условно со штрафом 300 тыс. рублей.

"Судом установлено, что в период с 25.01.2024 по 22.03.2024 подсудимые, будучи трудоустроенными в Международном центре языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы" и Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Лидер" совершили организацию незаконного пребывания граждан КНР, Республики Узбекистан и Таджикистан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, для этого осужденными были созданы условия для успешной сдачи комплексного экзамена на знание русского языка, российской истории и основ законодательства РФ.

Омск
