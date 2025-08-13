Поиск

Росрыболовство определило задачи по цифровизации аквакультуры

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Росрыболовство определило задачи по цифровизации аквакультуры, сообщает Всероссийская ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Вопрос о цифровизации сектора аквакультуры для повышения его инвестиционной привлекательности и увеличения производства обсуждался на заседании общественного совета при Росрыболовстве, который возглавляет президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Совет обратился в Росрыболовство с просьбой рассмотреть вопрос о применении государственных информационных систем, включая систему "Аквавосток" (сервис для выбора участков под аквакультуру на электронной карте Дальнего Востока и Севера и оформления заявления на создание участков, находится на балансе Минвостокразвития), для оптимизации процессов формирования и предоставления отчетности в сфере аквакультуры.

В ответе Росрыболовства, на который ссылается ВАРПЭ, говорится о необходимости дополнительно обсудить перечень планируемых к решению задач, сформулировать техзадание и определить источники финансирования мероприятий по цифровизации аквакультуры. Что касается интернет-ресурса "Аквавосток", то Росрыболовство высказало заинтересованность в его использовании при учете ряда технических вопросов, которые необходимо решить до передачи сервиса на баланс рыболовного ведомства.

"Будем инициировать создание межведомственной рабочей группы по проработке вопросов цифровизации аквакультуры", - сказал Зверев, процитированный в сообщении.

Необходимость активизации этой работы связана с тем, что в настоящее время вся отчетность в аквакультуре передается в бумажном виде, в то время как в рыбодобыче предусмотрена передача данных через электронный промысловый журнал, что значительно облегчает работу бизнеса.

"Если в рыбодобыче наблюдаем серьезные успехи в цифровизации, которые прямо влияют на снижение издержек бизнеса - это и переход на электронные разрешения на промысел, электронную отчетность, передачу судовых суточных донесений в режиме реального времени, то в аквакультуре все происходит по старинке", - заявил Зверев.

По его словам, подача отчетности предполагает в том числе предоставление оригиналов актов выпуска/изъятия товарной рыбы и морепродуктов. Оригиналы отчетов также необходимо предоставлять в несколько контролирующих органов помимо Росрыболовства. Все это сдерживает инвестиции в сектор рыбоводства, появление в нем новых игроков и, как следствие, наращивание выпуска продукции, считает он.

В 2024 году производство аквакультуры в России составило 380,6 тыс. тонн, что на 5% ниже показателя 2023 года. Это первое снижение производства за минувшие десять лет, отмечает ВАРПЭ. Предприятия аквакультуры, особенно по выращиванию моллюсков и иглокожих, не раз обращали внимание, что зарегулированность сектора является барьером для инвестиций и появления новых игроков, это не позволяет в полной мере реализовать потенциал производства.

По данным "Контур.Фокуса", на которые ссылается ассоциация, на 1 августа 2025 года в отрасли "Рыбоводство" работают 5479 предприятий, что на 5,3% больше, чем на аналогичную дату 2024 года.

