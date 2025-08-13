Поиск

ФСБ задержала кировчанина, планировавшего поджоги на Транссибе и переход на сторону ВСУ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Кировской области россиянина, планировавшего выехать в зону СВО и перейти на сторону украинской армии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Кировской области пресечена деятельность гражданина России, 2006 г.р., вступившего в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировавшего выехать в зону проведения специальной военной операции с целью перехода на сторону противника", - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

По данным ФСБ, "злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО".

"Впоследствии противником ему поставлена задача прибыть в Москву с целью заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону вооруженных сил Украины", - добавили в ФСБ.

Следственным отделением УФСБ России по Кировской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (государственная измена) УК России, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По совокупности преступлений ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - отметили в ЦОС.

ФСБ Кировская область ВСУ Украина Транссиб
