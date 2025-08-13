Москва считает, что Киев через переговоры попытается затянуть боевые действия

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Недавние заявления руководства Украины свидетельствуют о том, что Киев рассматривает переговоры по урегулированию украинского кризиса как способ затягивания боевых действий, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев.

"Это подтверждает, что киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас", - сказал он.

По словам дипломата, Киев "любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти".