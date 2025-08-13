Поиск

Проекты законов о дополнительных правах участников СВО внесены в Госдуму

Вдовы участников СВО смогут бесплатно и без экзаменов поступать на обучение в вузы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей в среду внесены в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Авторами инициатив стали депутаты и сенаторы от этой партии.

Проекты законов дают бойцам возможность бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, вдовам участников СВО - получения бесплатного высшего образования, а также обеспечивают непрерывность предоставления мер поддержки для детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, отметили в пресс-службе.

Первый законопроект регламентирует порядок бесплатного проезда военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном.

"Законопроект, подготовленный "Единой Россией", направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе", - процитировали в пресс-службе слова одного из соавторов законопроекта, секретаря Генсовета "Единой России", первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.

Вторая инициатива даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и среднее специальные учебные заведения (ссузы).

"Семьи погибших участников СВО нуждаются в особом внимании со стороны государства. Наша задача - сделать всё для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни", - отмечает Якушев.

Третий законопроект, внесенный в Госдуму, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи.

В настоящее время право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети, а также дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.

Инициатива "Единой России" предусматривает сохранение мер поддержки для данной категории граждан до 1 сентября года, в котором было завершено обучение в школе.

"Действующее законодательство позволяет получать льготы совершеннолетним детям военнослужащих, добровольцев и правоохранителей только при условии их обучения в образовательной организации, при этом не учитывается период, когда ребенок уже закончил школу, но еще не успел перейти на следующую ступень обучения. Наша инициатива позволит обеспечить непрерывность предоставления соответствующих мер поддержки в течение летнего периода после окончания школы до поступления в вуз или ссуз", - заключил Якушев.

Госдума Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

МИД России по возможности "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей

Суд взыскал с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд рублей
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Октябрьский суд Белгорода отменил работу 13 августа из-за атак БПЛА

Информация о травмах у белгородских детей после атаки дрона не подтвердилась

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Военная операция на Украине

46 украинских дронов перехватили ночью над регионами России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6956 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });