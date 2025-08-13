Проекты законов о дополнительных правах участников СВО внесены в Госдуму

Вдовы участников СВО смогут бесплатно и без экзаменов поступать на обучение в вузы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей в среду внесены в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Авторами инициатив стали депутаты и сенаторы от этой партии.

Проекты законов дают бойцам возможность бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, вдовам участников СВО - получения бесплатного высшего образования, а также обеспечивают непрерывность предоставления мер поддержки для детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, отметили в пресс-службе.

Первый законопроект регламентирует порядок бесплатного проезда военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном.

"Законопроект, подготовленный "Единой Россией", направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе", - процитировали в пресс-службе слова одного из соавторов законопроекта, секретаря Генсовета "Единой России", первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева.

Вторая инициатива даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать на обучение в вузы и среднее специальные учебные заведения (ссузы).

"Семьи погибших участников СВО нуждаются в особом внимании со стороны государства. Наша задача - сделать всё для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни", - отмечает Якушев.

Третий законопроект, внесенный в Госдуму, позволит детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев не терять меры поддержки в период после окончания школы и до поступления в вузы и колледжи.

В настоящее время право на льготы имеют члены семьи военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, добровольца, к которым отнесены несовершеннолетние дети, а также дети младше 23 лет, очно обучающиеся в вузе или ссузе. Дети, закончившие школу в июне, до момента поступления в сентябре, в течение лета теряют право на получение предусмотренных законодательством льгот.

Инициатива "Единой России" предусматривает сохранение мер поддержки для данной категории граждан до 1 сентября года, в котором было завершено обучение в школе.

"Действующее законодательство позволяет получать льготы совершеннолетним детям военнослужащих, добровольцев и правоохранителей только при условии их обучения в образовательной организации, при этом не учитывается период, когда ребенок уже закончил школу, но еще не успел перейти на следующую ступень обучения. Наша инициатива позволит обеспечить непрерывность предоставления соответствующих мер поддержки в течение летнего периода после окончания школы до поступления в вуз или ссуз", - заключил Якушев.