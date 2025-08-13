В России кандидатами на выборах в сентябре зарегистрированы 1397 участников СВО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В России на сентябрьских выборах разного уровня зарегистрированы кандидатами 1397 участников и ветеранов СВО, сообщили в Центризбиркоме.

"На выборах всех уровней в ЕДГ 2025 были выдвинуты кандидатами 1 607 участников и ветеранов СВО. Из них 1 397 человек зарегистрированы кандидатами", - говорится в сообщении.

На выборах губернаторов зарегистрированы два кандидата-участника СВО в двух регионах; в выборах депутатов законодательных органов регионов - 183 кандидата-участника СВО в 11 субъектах страны. Четверо кандидатов-участников СВО участвуют в дополнительных выборах в четырех регионах.

На выборы депутатов столиц регионов зарегистрированы 156 кандидатов в 24 субъектах. Более 1 тысячи участников и ветеранов СВО зарегистрированы на выборах в органы местного самоуправления в 67 регионах.

В сентябре пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов.