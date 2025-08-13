МИД РФ заявил, что возможные поставки Азербайджаном оружия Украине усугубят ситуацию

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Возможное снятие Азербайджаном эмбарго на поставку вооружений Украине не поспособствует урегулированию конфликта и усугубит ситуацию "на земле", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Азербайджанским партнерам хорошо известна наша позиция относительно поставок неонацистскому режиму в Киеве вооружений или гуманитарной помощи двойного назначения. Считаем, что такие действия никак не способствуют урегулированию конфликта и только усугубят ситуацию "на земле", - сказал Фадеев на брифинге в среду.

По его словам, в МИД России "обратили внимание" на сообщения азербайджанских СМИ о том, что Баку может разрешить поставки вооружений Украине в случае нанесения ударов по азербайджанским энергообъектам в этой стране.