Российские военные уничтожили за сутки 240 украинских беспилотников

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за сутки сбили 240 украинских БПЛА самолётного типа и девять управляемых авиабомб противника, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", - сказано в сообщении Минобороны.