РФРИТ сможет направить в 2025 году 3,9 млрд руб. на внедрение российских IT-решений

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) сможет направить 3,91 млрд рублей на финансирование особо значимых проектов по доработке и внедрению российских IT-решений в различных отраслях экономики. Это предусмотрено правительственным распоряжением, опубликованным на сайте правительства РФ.

"Средства из резервного фонда правительства пойдут на финансирование грантовой программы, оператором которой выступает Российский фонд развития информационных технологий", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Само распоряжение предусматривает выделение Минцифры 3,91 млрд рублей для предоставления РФРИТ субсидии для финансового обеспечения затрат фонда по поддержке в 2025 году не менее двух особо значимых проектов в рамках федерального проекта "Отечественные решения" нацпроекта "Экономика данных". При этом министерство должно будет отчитаться об эффективном и целевом использовании этих средств до 1 марта 2026 года.

Как сообщалось, грантовая программа по поддержке особо значимых проектов была запущена в 2022 году. Сами проекты отбираются по результатам соответствующих конкурсов. Участники программы могут рассчитывать на получение грантов в размере от 30 млн рублей до 6 млрд рублей.

В пресс-службе РФРИТ "Интерфаксу" уточнили, что фонд в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" (до 2025 года) и "Экономика данных и цифровая трансформация государства" (с 2025 года) поддерживает реализацию особо значимых проектов (ОЗП) по доработке и внедрению российских ИТ-решений на предприятиях ключевых отраслей экономики.

"Всего фонд поддержал 188 проектов по разработке, доработке и внедрению российских технологий, в том числе 35 особо значимых проектов по внедрению российских решений в машиностроении, судостроении, связи и телерадиовещании, автомобилестроении, строительстве, ЖКХ, агропромышленной отрасли и др.: в 2022 году - 13, в 2023 году - 9, в 2024 году - 13, - сказали в фонде. - На сегодняшний день завершена реализация восьми особо значимых проектов".

В настоящее время РФРИТ проводит работу по утверждению порядка (включая согласование сроков и условий) предстоящего отбора ОЗП.

Ранее, в июле, правительство РФ поручило Минцифры при отборе особо значимых проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений делать акцент на проектах, касающихся технологий искусственного интеллекта, а также инициативах, заказчиками которых выступают объединения из нескольких отраслевых организаций. Это требование распространяется на заказчиков из числа предприятий оборонно-промышленного комплекса - "чтобы у таких предприятий было больше возможностей для цифровизации производств".

Помимо этого, Минцифры, Минпромторгу и РФРИТ было поручено подготовить методику по определению приоритетных направлений замещения зарубежных отраслевых решений на российские аналоги для каждой отрасли. На основании этой методики отраслевые комитеты по замещению зарубежных цифровых решений должны будут подготовить предложения по формированию отраслевых ИТ-ландшафтов. При этом для каждой из отраслей должны быть определены типовые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и сроки их перехода на отечественное ПО. Причем отраслевые министерства обязаны определить общее правило проведения замены зарубежного специфического оборудования со встроенным программным обеспечением на российские аналоги.

Эти поручения были даны правительством РФ по итогам конференции ЦИПР.