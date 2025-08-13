Группировка войск РФ "Север" нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" нанесла удары по украинским силам в Сумской и Харьковской областях, на других направлениях российские войска за сутки улучшили позиции, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады терробороны в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, на харьковском направлении группировкой нанесено поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районах Волчанска, Чугуновки и Гатище. За сутки ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Север" до 170 военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в течение суток "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, группировка "Восток" продолжала продвижение в глубину украинской обороны, "Запад" - заняла более выгодные рубежи и позиции.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах Плещеевки, Звановки, Северска, Клебан-Быка, Закотного и Иванополья в ДНР. Армия Украины потеряла здесь до 255 военнослужащих, сообщили в министерстве обороны.

По его информации, подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Новоселовки, Вороного, Великомихайловки, Сосновки Днепропетровской области и Искры в ДНР. За сутки украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки до 280 военнослужащих.

Подразделения группировки "Запад" в течение суток нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Дробышево, Среднего, Шандриголово, Новоселовки в ДНР, Петровского в ЛНР и Ковшаровки в Харьковской области. Потери украинской армии составили свыше 220 военнослужащих, сказали в военном ведомстве.

Там сообщили, что подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах Степногорска, Приморского, Каменского, Юрковки, Новоандреевки Запорожской области и Бургунки Херсонской области. За сутки группировкой уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих.

