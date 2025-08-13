Более 700 природных пожаров зафиксировали на Ставрополье с начала августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Причинами природных пожаров в Ставропольском крае в августе стали сжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С начала месяца в крае произошло уже 708 природных пожаров. Основная причина - преднамеренное выжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ситуацию в регионе осложняют высокая температура, ветер и труднодоступность некоторых территорий.

Ранее сообщалось, что в среду загорелась сухая растительность на горе Шелудивая в Предгорном округе Ставрополья. Во вторник сотрудники МЧС тушили ландшафтный пожар в Петровском округе.

На Ставрополье с 1 июля и по 30 сентября действует особый противопожарный режим. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, в населенных пунктах, садах, огородах, на предприятиях и в организациях запрещено разведение костров, сжигание стерни и мусора, проведение сельскохозяйственных палов.