Крупный метеорит зафиксировали полярники в небе над станцией Восток в Антарктиде

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Pоссийские полярники сумели зафиксировать пролет крупного метеорита над станцией Восток в Центральной Антарктиде, сообщает пресс-служба Арктического и Антарктического научного-исследовательского института (ААНИИ).

Яркий болид появился в небе в среду около 16:00 по местному времени. Метеорит двигался быстро и оставил за собой белый след, который можно было наблюдать в небе более получаса.

"Удивительно, что в столь слабонаселённом месте удалось запечатлеть след пролёта яркого болида. Скорее всего, отдельные фрагменты достигли поверхности, и впоследствии они могут быть найдены", - сообщил научный сотрудник Астрономического центра Физического института им. Лебедева Сергей Дроздов, которого цитирует пресс-служба.

Он уточнил, что ежедневно на Землю падает множество метеоритов, однако чаще всего это происходит в малонаселённых районах - над водными пространствами, обширными лесами, пустынями, тундрами и горами, в связи с чем фото- и видеофиксация таких явлений случается редко.

Антарктида ААНИИ
