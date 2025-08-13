Фермерская продукция в РФ получила собственный ГОСТ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Первый ГОСТ для фермерской продукции утвержден в РФ.

Как сообщает Росстандарт, ГОСТ Р 72236-2025 "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования" будет применяться организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по реализации фермерской продукции. Он разработан Роскачеством и вступит в действие с 1 января 2026 года.

"В основу нового стандарта заложены принципы максимальной честности и прозрачности в коммуникации с покупателем. Четкая визуальная идентификация фермерских зон в каналах продаж, понятная и достоверная информация о производителе (название хозяйства, местонахождение), составе продукта и его особенностях - все это направлено на осознанный выбор потребителя. Стандарт призван дать покупателю уверенность в том, что он действительно поддерживает малого отечественного производителя и получает фермерский продукт", - говорится в сообщении.

"Утверждение стандарта является важным шагом в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке, что позволит повысить прозрачность рынка и защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей", - заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, процитированный в пресс-релизе.