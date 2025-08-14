На Волгоградском НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов из-за атаки БПЛА

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Разлив и возгорание нефтепродуктов произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области в результате падения обломков украинских беспилотников, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале областной администрации.

В результате атаки никто не пострадал, на месте происшествия работают пожарные службы, добавил Бочаров.