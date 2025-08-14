Поиск

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту до 3 км произошел днем в четверг на вулкане Крашенинникова на Камчатке, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы поднимают пепел на высоту до 2-3 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 170 км к юго-востоку от вулкана. Эксплозивно-эффузивное извержение вулкана продолжается. Продолжается выброс пепла из Северного кратера вулкана и излияние лавового потока на северо-западном склоне вулкана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вулкан Крашенинникова впервые в истории наблюдения за исполином начал извергаться утром 3 августа с выбросами пепла на высоту 5-6 км над уровнем моря.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Крашенинникова относится к Восточному вулканическому поясу и расположен примерно в 13 км к югу от Кроноцкого озера, в 200 км от Петропавловска-Камчатского.

Исторических извержений этого вулкана не известно. В 1963 году в кратере среднего Северного конуса были зарегистрированы следы фумарольной активности (процесс выхода вулканических газов и пара из трещин и отверстий в земле - ИФ).

Петропавловск-Камчатский Камчатка Кроноцкого озеро
