44 украинских БПЛА нейтрализованы за ночь над регионами России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило об уничтожении в период с 20:00 13 августа до 07:00 по Москве 14 августа 44 украинских дронов над российскими регионами.

Над территорией Южного федерального округа нейтрализовано 42 беспилотника: 14 - над акваторией Черного моря, один дрон - над акваторией Азовского моря, девять - в небе над Волгоградской областью, семь беспилотников - над Республикой Крым, семь - над территорией Ростовской области, четыре - в небе над территорией Краснодарского края.

В Центральном федеральном округе перехвачено два дрона - над Белгородской областью, информируют военные.