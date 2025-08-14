Поиск

В России разработали тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали первый в мире тест для быстрого выявления грибковой инфекции в легких, сообщили журналистам в ведомстве.

"Ученые ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора впервые в мире разработали тест для быстрого выявления возбудителя инвазивного аспергиллеза - Aspergillus niger", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что инвазивный аспергиллез - это поражение органов дыхания плесневыми грибами рода Aspergillus, которые широко распространены в природе. Их можно найти в почве, пыли, гниющих растениях, а также в системах вентиляции и водоснабжения. Заболевание может вызывать первичное поражение легких и придаточных пазух, а также гематогенную диссеминацию, что может привести к поражению различных органов, включая головной мозг, кожу, печень и почки.

"Клинические признаки инвазивного аспергиллеза часто неспецифичны, это делает лабораторную диагностику особенно важной для своевременного выявления заболевания и начала лечения", - добавили в ведомстве.

Новый тест, как отметили в Роспотребнадзоре, обладает высокой точностью и скоростью реакции - результаты можно получить за 40 минут, позволяя обнаруживать минимальную концентрацию Aspergillus niger в мокроте.

