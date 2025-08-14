Путин считает необходимым обеспечить защиту БПЛА от противоправного использования

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил участникам, организаторам и гостям международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" о необходимости обеспечить безопасность беспилотных систем, применяющихся в разных сферах, и защитить их от противоправного использования.

"Необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства. Государство готово делать всё необходимое, чтобы регуляторные механизмы в нашей стране были максимально эффективными", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля в четверг.

Президент подчеркнул, что передовые достижения конструкторских, исследовательских команд должны в полной мере отвечать запросам бизнеса и быстро проходить путь от экспериментов и тестирования до широкого внедрения в практику. "Мы готовы развивать кооперацию и сотрудничество в области беспилотного транспорта с надёжными партнёрами - как на двусторонней основе, так и в форматах ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов", - добавил Путин.