В Минобороны РФ заявили о наступлении группировки "Восток" в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что группировка войск "Восток" ведет активное наступление в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой Народной Республики, Днепропетровской и Запорожской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Щербиновка и села Искра в ДНР. По данным министерства, что село Искра взято под контроль военнослужащими 36-й мотострелковой бригады группировки войск "Восток", Щербиновка - военнослужащими 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки.

Минобороны РФ опубликовало видео боев за Искру и Щербиновку.