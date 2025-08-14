Индийская делегация посетит РФ 20-21 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Индии намерены направить делегацию в РФ 20 августа для обсуждения торговой тематики, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя индийских властей.

"Он заявил журналистам, что торговля в рупиях будет одной из тем, когда высокопоставленная делегация будет посещать Россию на следующей неделе (...) Она будет в Москве 20-21 августа, заявил в четверг чиновник в Нью-Дели", - информирует агентство.

Кроме того, по словам источника, речь пойдет и о заключении соглашения о свободной торговле с государствами Евразийского экономического союза.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на индийские товары, указав в качестве причины закупки Дели российской нефти. Также Трамп отмечал, что Индия является членом БРИКС, которую он назвал группой "антиамериканских стран". По мнению президента, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по его словам, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.

Bloomberg отмечает, что после этого Дели активизировал усилия по укреплению контактов с РФ, Бразилией и КНР.