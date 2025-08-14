Поиск

После атак БПЛА в Ростове-на-Дону и Белгороде возбуждены дела о теракте

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) приступил к расследованию дел о терактах в связи с атаками украинскими беспилотниками гражданских объектов в Ростове-на-Дону и Белгороде, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 14 августа украинские военные "направили беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на объекты гражданской инфраструктуры в Ростове-на-Дону и Белгороде".

"В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения, им оказывается медицинская помощь, также повреждены несколько многоквартирных домов (...)", - сказала Петренко.

Она отметила, что в Белгороде пострадали три человека.

"Мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями, его супруга и третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги госпитализированы", - сказала представитель СКР.

По ее словам, в рамках уголовных дел "устанавливаются военнослужащие ГУР (главное управление разведки - ИФ) МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их".

Белгород ВСУ СКР Светлана Петренко Ростов-на-Дону
