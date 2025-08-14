Суд в Москве запретил Citibank инициировать разбирательства против Т-банка вне России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 13 августа по иску Т-банка запретил американскому Citibank инициировать разбирательства против российского банка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда ему в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации", а также предписал Citibank в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу предпринять все зависящие меры, направленные на прекращение таких разбирательств".

Как отмечается в резолютивной части решения на сайте суда, суд установил денежную сумму в размере $27,4 млн, которая должна быть взыскана с банка за нарушение судебного запрета.

Исковое заявление Росбанк подал 18 октября 2024 года, ответчиками по нему назывались Citibank и его дочерний Ситибанк (Москва). В январе 2025 года суд произвел процессуальную замену Росбанка на Т-банк.

Суд 13 августа, изучив документы, в удовлетворении требований Т-банка к Ситибанку отказал.

Ситибанк по итогам второго квартала 2025 года занимает 17-е, Т-банк - 7-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Т-банк завершил процесс присоединения Росбанка в январе 2025 года.

Изменения о прекращении деятельности Росбанка внесены в ЕГРЮЛ 1 января 2025 года.

Основным акционером "Т-Технологий" - материнской компании Т-банка и Росбанка - является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).