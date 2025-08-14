Поиск

Суд в Москве запретил Citibank инициировать разбирательства против Т-банка вне России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 13 августа по иску Т-банка запретил американскому Citibank инициировать разбирательства против российского банка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда ему в государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации", а также предписал Citibank в течение двух недель с момента вступления определения суда в законную силу предпринять все зависящие меры, направленные на прекращение таких разбирательств".

Как отмечается в резолютивной части решения на сайте суда, суд установил денежную сумму в размере $27,4 млн, которая должна быть взыскана с банка за нарушение судебного запрета.

Исковое заявление Росбанк подал 18 октября 2024 года, ответчиками по нему назывались Citibank и его дочерний Ситибанк (Москва). В январе 2025 года суд произвел процессуальную замену Росбанка на Т-банк.

Суд 13 августа, изучив документы, в удовлетворении требований Т-банка к Ситибанку отказал.

Ситибанк по итогам второго квартала 2025 года занимает 17-е, Т-банк - 7-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Т-банк завершил процесс присоединения Росбанка в январе 2025 года.

Изменения о прекращении деятельности Росбанка внесены в ЕГРЮЛ 1 января 2025 года.

Основным акционером "Т-Технологий" - материнской компании Т-банка и Росбанка - является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).

Citibank Росбанк Ситибанк Т-банк Т-Технологии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

В Кремле заявили о готовности Путина и Трампа решать самые сложные вопросы через диалог

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Здание белгородского правительства вновь попало под удар БПЛА

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

Глава РСТ констатировал, что рост внутреннего туризма в России остановился

После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждены 10 многоэтажек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });