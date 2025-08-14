Кремль отметил, что обмен сигналами при визите Уиткоффа помог быстро договориться о саммите

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сигналы, которыми Москва и Вашингтон обменялись во время последнего приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, позволили сторонам оперативно договориться о проведении саммита, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам по себе последний приезд Уиткоффа в Москву был продуктивен, достаточно результативен. Произвели обмен сигналами, которые и позволили выйти на такую встречу на высшем уровне. Посмотрим, как дальше пойдет беседа двух президентов", - сказал он журналистам.

Он также отметил, что подготовка к саммиту прошла "в весьма сжатые сроки".

"Тем не менее, она была выполнена, все необходимые параметры соблюдены", - добавил представитель Кремля.