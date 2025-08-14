Путин по пути на Аляску посетит один из российских регионов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по дороге на Аляску посетит один из российских регионов, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока, чтобы посетить различные регионы, совместить региональную работу с международными делами. Так будет и на этот раз", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого журналист выложил в своем Telegram-канале.