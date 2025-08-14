Белоусов встретился с главами оборонных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Нигера

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с главами оборонных ведомств стран-участниц Конфедерации государств Сахеля - Буркина-Фасо, Мали, Нигера, сообщило в четверг российское военное ведомство.

"Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран-участниц Конфедерации государств Сахеля", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.

Глава российского военного ведомства отметил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля.

"Решение о создании альянса, - подчеркнул Белоусов, - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее, сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах конфедерации".

Министр обороны РФ отметил, что российское военное ведомство готово оказывать всестороннее содействие для обеспечения стабильности в регионе.

"Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета", - заявил он.

"Андрей Белоусов подчеркнул, что четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере", - информирует Минобороны РФ.

В свою очередь, выступая с приветственным словом от лица глав оборонных ведомств стран-участников Конфедерации государств Сахеля, министр обороны и по делам ветеранов Республики Мали Садио Камара отметил, что инициатива организовать первое совещание на уровне министров обороны является общим желанием укреплять стратегическое партнёрство между странами.

"В настоящее время взаимодействие в области обороны является самым крупным направлением сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул военачальник.

В завершение переговоров стороны подписали совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств РФ и Конфедерации государств Сахеля, сказано в сообщении.