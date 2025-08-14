Число пострадавших в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону выросло до 15 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Состояние четырех человек, в том числе двоих детей, пострадавших в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону, оценивается как средней тяжести, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все - в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время установлены повреждения в 19 многоэтажках и нескольких зданиях.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были ранены 13 человек, в том числе двое детей, два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщалось о повреждении 20 зданий и припаркованных рядом автомобилей. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. Там сейчас находятся 60 человек. На месте введен локальный режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ).