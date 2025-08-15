Два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,3 зафиксированы возле Северных Курил

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,3 зарегистрированы утром в пятницу в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу в 03:46 по сахалинскому времени (четверг 19:46 мск) с эпицентром в 120 км южнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 43 км. Спустя почти пять часов зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 5,3 с эпицентром в 113 км юго-восточнее Северо-Курильска на глубине 19 км", - рассказал собеседник агентства.

Второе сейсмическое событие на Парамушире ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами в обоих случаях не объявлялась.