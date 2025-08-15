Поиск

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 53 беспилотников ВСУ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило о нейтрализации в ночь на пятницу 53 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и Азовским морем.

Как уточнили в ведомстве, 13 БПЛА нейтрализовано над Курской областью, 11 - над Ростовской, 7 - над Самарской, 6 - над Белгородской, 5 - над Орловской, по 4 - над Брянской и Воронежской и по одному - над Саратовской областью, Калмыкией и Азовским морем.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об уничтожении рано утром над регионом 13 дронов ВСУ.

Минобороны РФ беспилотники ВСУ
