Три человека пострадали в результате украинской атаки в Запорожской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Три мирных жителя Запорожской области пострадали в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил во пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксирована атака FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три человека. Ранения получил мужчина 1979 года рождения - протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

При тушении пожара также поврежден автомобиль МЧС России по Запорожской области, среди личного состава пострадавших нет, добавил Балицкий.

