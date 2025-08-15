Средства ПВО за неделю сбили более двух тысяч беспилотников ВСУ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили более двух тысяч различных целей, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.