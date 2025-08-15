Минобороны РФ заявило о переходе под российский контроль Александрограда в ДНР

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение недели установила контроль над двумя селами в ДНР, сообщило Минобороны России в пятницу.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Искра и Александроград Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке министерства обороны.

По данным ведомства, контроль над Александроградом обеспечили действия военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады.

"При поддержке артиллерии мотострелки прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Продвигаясь вперед мелкими группами, штурмовики уничтожали огневые точки и опорные пункты", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, подразделения группировки "Восток" в течение недели нанесли удары по живой силе и технике девяти украинских бригад. Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили свыше 1 760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Противник потерял более 620 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 73 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии", - сообщили в министерстве обороны.

Также группировкой уничтожено 52 станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов, горючего и материальных средств ВСУ, сказали в военном ведомстве.