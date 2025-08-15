Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве VW

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российское АО "Камея", выкупившее у Горьковского автозавода подтвержденный судом долг Volkswagen (VW) в 16,9 млрд рублей, инициировало процедуру банкротства германского автоконцерна.

Как говорится в судебной картотеке, Арбитражный суд Москвы назначил на 12 сентября заседание, на котором будет рассмотрена обоснованность заявления о признании VW банкротом.

Если в ходе рассмотрения дела о банкротстве обнаружится, что имеющегося у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу и при отсутствии письменного согласия участвующих в деле лиц осуществлять финансирование таких расходов, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.

Ранее "Камея" уведомляла о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании VW банкротом. Согласно уведомлению, задолженность автоконцерна подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области по иску Горьковского автозавода к Volkswagen о взыскании ущерба и упущенной выгоды.

"Камея" стала процессуальным правопреемником Горьковского автозавода как взыскатель долга, заключив с автозаводом договор уступки права (требования) на сумму присужденной судом задолженности. За переход права денежного требования "Камея" заплатила Горьковскому автозаводу 120 млн рублей, говорится в материалах арбитражного дела.

Исполнительный лист о взыскании с Volkswagen присужденного долга Арбитражный суд Нижегородской области выдал в декабре 2024 года.

АО "Камея" учреждено в январе 2025 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний.

Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2024 года вынес решение о взыскании с VW в пользу Горьковского автозавода 16,9 млрд рублей убытка и 40 тысяч евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода. Апелляция подтвердила его в декабре того же года.

Горьковский автозавод требовал с VW 28,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Горьковский автозавод и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. Но весной 2023 года ООО "Автозавод "ГАЗ" (ныне - ООО "Автозавод "НАЗ") инициировало ряд судебных разбирательств с бывшим партнером.

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.