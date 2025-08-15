Поиск

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве VW

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российское АО "Камея", выкупившее у Горьковского автозавода подтвержденный судом долг Volkswagen (VW) в 16,9 млрд рублей, инициировало процедуру банкротства германского автоконцерна.

Как говорится в судебной картотеке, Арбитражный суд Москвы назначил на 12 сентября заседание, на котором будет рассмотрена обоснованность заявления о признании VW банкротом.

Если в ходе рассмотрения дела о банкротстве обнаружится, что имеющегося у должника имущества недостаточно для осуществления расходов по делу и при отсутствии письменного согласия участвующих в деле лиц осуществлять финансирование таких расходов, производство по делу о банкротстве подлежит прекращению.

Ранее "Камея" уведомляла о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании VW банкротом. Согласно уведомлению, задолженность автоконцерна подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области по иску Горьковского автозавода к Volkswagen о взыскании ущерба и упущенной выгоды.

"Камея" стала процессуальным правопреемником Горьковского автозавода как взыскатель долга, заключив с автозаводом договор уступки права (требования) на сумму присужденной судом задолженности. За переход права денежного требования "Камея" заплатила Горьковскому автозаводу 120 млн рублей, говорится в материалах арбитражного дела.

Исполнительный лист о взыскании с Volkswagen присужденного долга Арбитражный суд Нижегородской области выдал в декабре 2024 года.

АО "Камея" учреждено в январе 2025 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей, основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний.

Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2024 года вынес решение о взыскании с VW в пользу Горьковского автозавода 16,9 млрд рублей убытка и 40 тысяч евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода. Апелляция подтвердила его в декабре того же года.

Горьковский автозавод требовал с VW 28,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Горьковский автозавод и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. Но весной 2023 года ООО "Автозавод "ГАЗ" (ныне - ООО "Автозавод "НАЗ") инициировало ряд судебных разбирательств с бывшим партнером.

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.

VW Volkswagen Арбитражный суд Москвы ГАЗ Арт-Финанс Камея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });