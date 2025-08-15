Задолженность населения по ипотеке в РФ к июлю превысила 22 трлн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) по состоянию на 1 июля превысила 22 трлн рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования ЦБ РФ.

"Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) на 01.07.2025 составила 22,1 трлн рублей (+0,5% м/м и +4,4% г/г)", - говорится в предварительных данных Центробанка.

По информации регулятора, в июне в России сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля. Так, задолженность по ИЖК с учетом приобретенных кредитными организациями прав требований по кредитам к началу второго месяца лета составила 20,4 трлн рублей, увеличившись на 0,3%.

"В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 3,3% (годовой прирост на 01.06.2025 - 6,1%). При этом 21,5% ипотечного портфеля приходились на ИЖК по ДДУ (4,4 трлн рублей), задолженность по которым за месяц сократилась на 0,4%", - подчеркнули в ЦБ.

В июне банки предоставили 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд рублей (в мае - 63,3 тыс. ИЖК на 287,3 млрд рублей). Общая доля кредитов на строящееся жилье составила 63,5% от общего объема (64,3% месяцем ранее). Около 85% выдач пришлось на программы господдержки - 263 млрд рублей (+6,6% за месяц). Предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось на 13%, до 46 млрд рублей, отмечается в обзоре.

"В июле 2025 года ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", за первые три недели июля было предоставлено около 158 млрд рублей (151 млрд рублей за аналогичный период июня)", - прогнозируют в Центробанке.