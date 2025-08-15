Поиск

Задолженность населения по ипотеке в РФ к июлю превысила 22 трлн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) по состоянию на 1 июля превысила 22 трлн рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования ЦБ РФ.

"Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом секьюритизированной части портфеля) на 01.07.2025 составила 22,1 трлн рублей (+0,5% м/м и +4,4% г/г)", - говорится в предварительных данных Центробанка.

По информации регулятора, в июне в России сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля. Так, задолженность по ИЖК с учетом приобретенных кредитными организациями прав требований по кредитам к началу второго месяца лета составила 20,4 трлн рублей, увеличившись на 0,3%.

"В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 3,3% (годовой прирост на 01.06.2025 - 6,1%). При этом 21,5% ипотечного портфеля приходились на ИЖК по ДДУ (4,4 трлн рублей), задолженность по которым за месяц сократилась на 0,4%", - подчеркнули в ЦБ.

В июне банки предоставили 68,7 тыс. рублевых ИЖК на сумму 308,9 млрд рублей (в мае - 63,3 тыс. ИЖК на 287,3 млрд рублей). Общая доля кредитов на строящееся жилье составила 63,5% от общего объема (64,3% месяцем ранее). Около 85% выдач пришлось на программы господдержки - 263 млрд рублей (+6,6% за месяц). Предоставление ИЖК на рыночных условиях увеличилось на 13%, до 46 млрд рублей, отмечается в обзоре.

"В июле 2025 года ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", за первые три недели июля было предоставлено около 158 млрд рублей (151 млрд рублей за аналогичный период июня)", - прогнозируют в Центробанке.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });