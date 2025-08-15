Поиск

Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 августа были на 6,5% ниже прошлогодних

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ к 1 августа этого года составили 27,1 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем годом ранее (28,99 млн тонн), сообщается в оперативной информации Росстата.

В том числе запасы пшеницы снизились на 11,6%, до 19,9 млн тонн, кукурузы - на 13,8%, до 715,5 тыс. тонн.

В то же время поступление нового урожая существенно сократило отставание, которое было на 1 июля и достигало 47,3% от показателя 1 июля 2024 года.

Кроме того, в хозяйствах имелось чуть более 1 млн тонн масличных культур (на 9,4% меньше прошлогоднего показателя), в том числе 200,3 тыс. тонн подсолнечника (на 6,7% меньше).

Запасы картофеля снизились до 140,6 тыс. тонн (на 9,9%). В то же время овощей было в 2,4 раза больше - 507,4 тыс. тонн.

Запасы мяса выросли на 5,6%, до 76 тыс. тонн. Основной объем и рост обеспечило мясо птицы - 69,6 тыс. тонн (на 8,9% больше). В то же время запасы свинины снизились на 15,5%, до 5,6 тыс. тонн, говядины - на 45%, до 0,8 тыс. тонн.

Кроме того, хозяйства имели 22,3 тыс. тонн молока (на 31,5% больше), 542,3 млн штук яиц (на 35,3% больше прошлогоднего).

Росстат
