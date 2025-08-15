Минобороны России назвало обвинения Киева в ударе по рынку в Сумах провокацией перед саммитом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Обвинения Киева о нанесении российской армией удара по рынку в Сумах являются намеренной провокацией для срыва предстоящих российско-американских переговоров на Аляске, заявили в Минобороны России.

"Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными Силами РФ 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже", - говорится в заявлении.

"Российские Вооруженные силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили", - заявило министерство.

О подготовке подобной провокации Минобороны России официально предупреждало во вторник 12 августа, напомнили в ведомстве.