Минздрав РФ предлагает установить требования к качеству и эффективности БАДов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минздрав России предлагает установить комплексные требования к качеству и эффективности биологически активных добавок (БАД); эта мера направлена на улучшение качества продукции и снижение риска негативных последствий для здоровья граждан.

"Минздравом РФ разработан проект постановления правительства РФ, который устанавливает требования к качеству и эффективности БАД к пище, применяемым на территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в пятницу.

Согласно проекту документа, вводятся комплексные требования к качеству и безопасности БАДов, назначение которых будет осуществляться лечащим врачом. В случае их принятия, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

На основе проектируемых критериев будет формироваться перечень БАДов, которые могут назначаться лечащими врачами, уточнили в министерстве.

"Проект направлен на повышение уровня регулирования рынка БАД в целях улучшения качества продукции и снижения риска негативных последствий для здоровья граждан", - добавили в Минздраве.

Нововведения предусматривают строгую систему оценки качества биологически активных добавок, включающую соответствие компонентов международным стандартам безопасности ЕАЭС, обязательное тестирование каждой партии продукции в аккредитованных лабораториях, а также регулярный контроль качества первых трех партий для новых продуктов и ежегодный выборочный контроль для действующих, сообщили в Минздраве.

В Роспотребнадзоре в июле сообщали, что более 12 млн попыток продажи БАД с различными нарушениями было пресечено в России за первое полугодие 2025 года, что составляет 5% от общего оборота БАД в стране, четверть упаковок оказалась контрафактом.