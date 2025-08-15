Поиск

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области на предприятии в поселке Лесной в Шиловском районе, где случился пожар, пострадали 112 человек, сообщает МЧС и подтверждает данные о пяти погибших.

Сотрудники МЧС и бойцы Росгвардии спасли из-под завалов двух человек.

Поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно, для этого устанавливаются световые башни. Также на отдельных участках проводится проливка конструкций. На месте работают порядка 350 специалистов и более 80 единиц техники.

В связи с аварией на предприятии в регионе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выезжал на место происшествия.

Лесной МЧС Рязанская область Шиловский район Павел Малков
