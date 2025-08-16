Группировка "Центр" продвигается в глубину обороны ВСУ, "Южная" улучшила положение

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в районе Красноармейска (ДНР), "Южная" группировка улучшила положение и ударила по украинским силам в районе Константиновки (ДНР), сообщили пресс-центры группировок в субботу.

"Подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, бригады морской пехоты ВСУ, двух бригад теробороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Димитрова, Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Красноармейска и Удачного", - сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он сообщил, что в течение суток в зоне действий группировки "Центр" потери вооруженных сил Украины составили до 420 военнослужащих.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Северска, Нелеповки, Константиновки и Клебан-Быка", - сказал представитель группировки Вадим Астафьев.

По его словам, за сутки ранеными и убитыми армия Украины потеряла здесь свыше 275 военнослужащих.

В группировке "Север" сообщили об ударах по формированиям пяти бригад и трех полков ВСУ в районах Бояро-Лежачей, Корчаковки, Перше Травни, Ленинского, Вокаловщины, Пролетарского, Могриц, Юнаковки и Садков Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Казачьей Лопани, Гатище и Волчанска. За сутки на этих участках украинская армия потеряла до 175 военнослужащих, сказал представитель группировки Ярослав Якимкин.

Подразделения группировки "Восток" нанесли поражение формированиям механизированных бригад и бригад теробороны ВСУ в районах Березово, Вороново, Новогригоровки, Ольговского и Полтавки, сорваны инженерные работы в районе Луговского. В течение суток армия Украины потеряла более 230 военнослужащих, также уничтожено 12 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Новосёловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Садового. За сутки на этом участке уничтожено до 105 военнослужащих украинской армии, сказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.