Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 км

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ключевской вулкан на Камчатке в субботу выбросил столб пепла на высоту 6,5 км, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Берингова моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пеплопадов не зарегистрировано, но при изменении направления ветра есть возможность выпадения вулканического пепла в поселки Усть-Камчатск, Ключи, село Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.