Собянин рассказал о продолжающихся работах по подготовке Донецка к зиме

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продолжающихся работах по восстановлению инфраструктуры Донецка и подготовке города-побратима Москвы к зимнему сезону.

"В город-побратим направлены еще 50 аварийно-восстановительных бригад для быстрой и качественной подготовки к зиме", - написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Бригады составлены из разных специалистов и оборудования и спецтехники, необходимой для проведения ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание направлено на подготовку к отопительному сезону социальных объектов, таких как школы, детские сады, больницы и поликлиники.

"Еще одна острая проблема, которую постоянно приходится решать, - отсутствие стабильной подачи воды в систему централизованного водоснабжения", - добавил мэр.

В 2022 году был проложен водопровод протяженностью 5 км для обеспечения города дополнительной подачей воды. Сейчас на развозе воды работают 135 машин коммунальных работников из Москвы. Бригады работают в Донецке с июля 2022 года. Они занимаются ремонтом многоквартирных домов и, при необходимости, обновлением систем водоснабжения, отопления и канализации.

