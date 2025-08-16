Две женщины пострадали при атаке дрона ВСУ на трассе в Курской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Два человека пострадали при атаке украинским дроном гражданского автомобиля на трассе "Рыльск-Дурово" в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьезные ожоги. У 45-летней женщины также комбинированная механо-термическая травма, множественные слепые осколочные ранения и ожоги", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу.