Под контроль военных РФ перешли села Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль населенные пункты Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий взяли под контроль село Вороное в Днепропетровской области.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по трем украинским бригадам в Харьковской области и ДНР, потери армии Украины составили: до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль Mastiff, боевая бронемашина, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов, сообщили в ведомстве.

Минобороны заявило, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Противник потерял более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали военные.

Ведомство в субботу опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ в ходе взятия под контроль села Вороное.

По данным военных, при помощи артиллерии и ударных дронов украинские подразделения были выбиты из населенного пункта.

"Войдя в село, наши штурмовые группы провели зачистку зданий, подвальных помещений, сооружений, а также прилегающих лесополос", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР Днепропетровская область Вороное Колодези Минобороны РФ
