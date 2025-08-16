Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не обслуживают рейсы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия - Алания) и Грозного (Чеченская Республика), сообщил в субботу представитель Росавиации в своем-телеграм-канале.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Астрахани и Волгограда.