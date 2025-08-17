Август в Анкоридже

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Первые впечатления от публичных моментов встречи президентов России и США сменились анализом современного положения и, в первую очередь, того, как повлияет саммит на разрешение украинского конфликта и на ситуацию в Европе.

Мы публикуем статью по теме президента ИМЭМО им. Е. М. Примакова академика Александра Дынкина, написанную для "Интерфакса".

Три часа плодотворной работы

Сбылся ночной кошмар Зеленского и Брюсселя: два лидера двух сверхдержав говорили об Украине и без Украины. Сравните Анкоридж и первую встречу с Зеленским. Почувствуйте разницу. На Аляске видны взаимное уважение и колоссальная ответственность на плечах лидеров сверхдержав. А не стиль милитари и ругань. Думаю, что президенты обсуждали концептуальные подходы к будущему российско-украинскому договору, а также предварительное картографирование новой государственной границы России. Цитирую Трампа: "Было очень много пунктов, по которым мы пришли к согласию, - я бы сказал, по большинству. Есть пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца продвинулись, но добились определенного прогресса". И они нашли общую позицию.

Путин назвал усилия Трампа по Украине ценными, призвал Европу не вмешиваться и не использовать закулисные интриги, чтобы сорвать соглашение.

Другими словами, ответственность за продолжение конфликта - на Европе и Киеве. Трамп получил возможность не вводить вторичные санкции против партнеров России, которые он обещал. Это был бы необдуманный шаг, который еще больше сцементировал бы неформальный союз между Москвой и Пекином. И существенно укрепил тройку РИК - Россия, Индия, Китай.

Думаю, что стартовая позиция нашей делегации была предпочтительнее. Нам некуда спешить. Тактическая инициатива на фронте полностью в руках армии России. Она уже переходит в стратегическую инициативу. Экономический блок правительства и нефтянки демонстрируют выдающееся мастерство в наполнении бюджета, а оборонный комплекс вышел на максимальные обороты.

Политические и экономические условия требуют изменения отношений

В августе вместе с президентом Курчатовского института М. Ковальчуком были на предприятии "Сатурн" в Рыбинске. Любо-дорого смотреть. Абсолютный хай-тек, 3D-технологии, конструирование под себестоимость, ритмичная работа 7 на 24. И все это без штурмовщины. На ключевых позициях - ребята в возрасте до 45 лет. Мировой класс, одним словом!

Другая история у Трампа. У него цейтнот – 14 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс. Уже осенью начнутся партийные праймериз в штатах. Общество и элиты по-прежнему расколоты. Демократы даже в отсутствие лидера оказывают жесткое сопротивление курсу MAGA (Make America Great Again/"Сделаем Америку снова великой").

Также ведут себя и большинство СМИ. В начале недели 47-му президенту даже пришлось вводить Национальную гвардию в столицу страны. Вашингтон, округ Колумбия - традиционный оплот Демократической партии. Камала Харрис получила здесь 90% голосов избирателей. В апреле в Бостоне была мощная антитрамповская демонстрация: украинские флаги, флаги ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), портреты Зеленского.

47-й президент США находится и под постоянным внешним давлением. Из Европы звучит хор истерических, льстивых и унижающихся союзничков. Чего стоит одно слово daddy - папочка. Я уже не говорю о режиме в Киеве. Который утратил военно-политический и финансово-экономический суверенитет. По сути страна - под внешним управлением.

Так исторически сложилось, что в ХХ и в ХХI веке двухсторонние отношения с США - ответственность политических лидеров. Иначе быть не может, поскольку две страны - ядерные сверхдержавы. После восстановления дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном 92 года тому назад (в 1933 году) встреча в верхах руководителей России и Соединенных Штатов на Аляске была 86-ой по счету. Из них 26 состоялись во времена СССР и 50 - после 1992 года. Другими словами, во времена новой России - 1,5 встречи на высшем уровне в год. Но последний перерыв в саммитах - четыре года - отражает деградацию двухсторонних отношений при 46-м, демократическом, президенте США. Поэтому встреча в Анкоридже уже сама по себе - знаменательное событие.

Стороны продемонстрировали взаимное уважение, приверженность стратегической ценности - избежать ядерной катастрофы. В этом их ответственность. Историческая память России и США также драматически отличается от Восточной Европы. Там сносят памятники, глумятся над останками солдат. Прах советских пилотов с миром покоится на военном кладбище Анкориджа. Культура отмены не близка ни Путину, ни Трампу. Конечно, ни о какой перезагрузке, перестройке двусторонних отношений говорить не стоит. Слишком различны политические традиции, ценности и ментальность двух стран. Но конкурентное сосуществование возможно. Оно означает сотрудничество в тех областях, где интересы совпадают, и избегание конфронтации там, где интересы противоречат друг другу.

Осознание ошибочности парадигмы "конца истории"

За прошедшие десятилетия мир драматически изменился. Ушел в прошлое однополярный мировой порядок, а вместе с ним и те теоретические концепты, которые его обосновывали: "мировой порядок, основанный на правилах", "конец истории". Эти заблуждения, к сожалению, стали хорошо торгуемой ошибкой, которую неолиберальные, глобалистские элиты Запада положили в основу стратегического обоснования своей практической политики. Результаты – расширение НАТО на восток, арабская весна, цветные революции в Восточной Европе и по периметру границ России, украинский кризис и даже внутренняя поляризация западных обществ. Современный кризис миропорядка – последствия этих ошибок.

Трамп и республиканская партия осознают ошибочность парадигмы "конца истории". Тем более что Джордж Кеннан еще в 1997 году написал, что расширение НАТО на восток станет самой тяжелой внешнеполитической ошибкой США за всю послевоенную историю. Такой же оценки придерживался и Генри Киссинджер. Но министр обороны Байдена Ллойд Остин выдвинул лозунг стратегического поражения России. Реалисты понимают, что это невозможно. Но политические элиты Европы не могут преодолеть эту ошибку, как и тупик "конца истории".

Кто выиграл – кто проиграл? Это не хоккей. Каждый получил, что хотел. Путин без посредников донес свое видение угроз безопасности России. Может ли Канада вступить в ОДКБ и что с ней будет?

Такова реальность. США фактически подчинили ЕС и пристегивают европейские ресурсы к своей экономике. Как сказал Виктор Орбан: "Трамп просто съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак". В обостряющейся глобальной конкуренции с Китаем, Индией, странами Залива Соединенные Штаты устраняют слабейшего конкурента.

Как выяснилось, мы можем обойтись без европейских товаров и европейского рынка. А ЕС плохо без наших углеводородов. Особенно Германии. Здравый смысл и политическую волю заменяет милитаризм. С ним связана надежда вдохнуть жизнь в затухающие экономики и стареющие общества. А это рискованный маршрут. Тем более что Зеленский старается втянуть европейцев в прямую конфронтацию с Россией любой ценой. Очевидно и то, что Дональд Трамп окажется под огнем оголтелой критики из лево-либерального лагеря. Так, что продолжение "линии Анкориджа" потребует и политического мастерства и определенного мужества.