Поиск

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Первые впечатления от публичных моментов встречи президентов России и США сменились анализом современного положения и, в первую очередь, того, как повлияет саммит на разрешение украинского конфликта и на ситуацию в Европе.

Мы публикуем статью по теме президента ИМЭМО им. Е. М. Примакова академика Александра Дынкина, написанную для "Интерфакса".

Три часа плодотворной работы

Сбылся ночной кошмар Зеленского и Брюсселя: два лидера двух сверхдержав говорили об Украине и без Украины. Сравните Анкоридж и первую встречу с Зеленским. Почувствуйте разницу. На Аляске видны взаимное уважение и колоссальная ответственность на плечах лидеров сверхдержав. А не стиль милитари и ругань. Думаю, что президенты обсуждали концептуальные подходы к будущему российско-украинскому договору, а также предварительное картографирование новой государственной границы России. Цитирую Трампа: "Было очень много пунктов, по которым мы пришли к согласию, - я бы сказал, по большинству. Есть пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца продвинулись, но добились определенного прогресса". И они нашли общую позицию.

Путин назвал усилия Трампа по Украине ценными, призвал Европу не вмешиваться и не использовать закулисные интриги, чтобы сорвать соглашение.

Другими словами, ответственность за продолжение конфликта - на Европе и Киеве. Трамп получил возможность не вводить вторичные санкции против партнеров России, которые он обещал. Это был бы необдуманный шаг, который еще больше сцементировал бы неформальный союз между Москвой и Пекином. И существенно укрепил тройку РИК - Россия, Индия, Китай.

Думаю, что стартовая позиция нашей делегации была предпочтительнее. Нам некуда спешить. Тактическая инициатива на фронте полностью в руках армии России. Она уже переходит в стратегическую инициативу. Экономический блок правительства и нефтянки демонстрируют выдающееся мастерство в наполнении бюджета, а оборонный комплекс вышел на максимальные обороты.

Политические и экономические условия требуют изменения отношений

В августе вместе с президентом Курчатовского института М. Ковальчуком были на предприятии "Сатурн" в Рыбинске. Любо-дорого смотреть. Абсолютный хай-тек, 3D-технологии, конструирование под себестоимость, ритмичная работа 7 на 24. И все это без штурмовщины. На ключевых позициях - ребята в возрасте до 45 лет. Мировой класс, одним словом!

Другая история у Трампа. У него цейтнот – 14 месяцев до промежуточных выборов в Конгресс. Уже осенью начнутся партийные праймериз в штатах. Общество и элиты по-прежнему расколоты. Демократы даже в отсутствие лидера оказывают жесткое сопротивление курсу MAGA (Make America Great Again/"Сделаем Америку снова великой").

Также ведут себя и большинство СМИ. В начале недели 47-му президенту даже пришлось вводить Национальную гвардию в столицу страны. Вашингтон, округ Колумбия - традиционный оплот Демократической партии. Камала Харрис получила здесь 90% голосов избирателей. В апреле в Бостоне была мощная антитрамповская демонстрация: украинские флаги, флаги ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), портреты Зеленского.

47-й президент США находится и под постоянным внешним давлением. Из Европы звучит хор истерических, льстивых и унижающихся союзничков. Чего стоит одно слово daddy - папочка. Я уже не говорю о режиме в Киеве. Который утратил военно-политический и финансово-экономический суверенитет. По сути страна - под внешним управлением.

Так исторически сложилось, что в ХХ и в ХХI веке двухсторонние отношения с США - ответственность политических лидеров. Иначе быть не может, поскольку две страны - ядерные сверхдержавы. После восстановления дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном 92 года тому назад (в 1933 году) встреча в верхах руководителей России и Соединенных Штатов на Аляске была 86-ой по счету. Из них 26 состоялись во времена СССР и 50 - после 1992 года. Другими словами, во времена новой России - 1,5 встречи на высшем уровне в год. Но последний перерыв в саммитах - четыре года - отражает деградацию двухсторонних отношений при 46-м, демократическом, президенте США. Поэтому встреча в Анкоридже уже сама по себе - знаменательное событие.

Стороны продемонстрировали взаимное уважение, приверженность стратегической ценности - избежать ядерной катастрофы. В этом их ответственность. Историческая память России и США также драматически отличается от Восточной Европы. Там сносят памятники, глумятся над останками солдат. Прах советских пилотов с миром покоится на военном кладбище Анкориджа. Культура отмены не близка ни Путину, ни Трампу. Конечно, ни о какой перезагрузке, перестройке двусторонних отношений говорить не стоит. Слишком различны политические традиции, ценности и ментальность двух стран. Но конкурентное сосуществование возможно. Оно означает сотрудничество в тех областях, где интересы совпадают, и избегание конфронтации там, где интересы противоречат друг другу.

Осознание ошибочности парадигмы "конца истории"

За прошедшие десятилетия мир драматически изменился. Ушел в прошлое однополярный мировой порядок, а вместе с ним и те теоретические концепты, которые его обосновывали: "мировой порядок, основанный на правилах", "конец истории". Эти заблуждения, к сожалению, стали хорошо торгуемой ошибкой, которую неолиберальные, глобалистские элиты Запада положили в основу стратегического обоснования своей практической политики. Результаты – расширение НАТО на восток, арабская весна, цветные революции в Восточной Европе и по периметру границ России, украинский кризис и даже внутренняя поляризация западных обществ. Современный кризис миропорядка – последствия этих ошибок.

Трамп и республиканская партия осознают ошибочность парадигмы "конца истории". Тем более что Джордж Кеннан еще в 1997 году написал, что расширение НАТО на восток станет самой тяжелой внешнеполитической ошибкой США за всю послевоенную историю. Такой же оценки придерживался и Генри Киссинджер. Но министр обороны Байдена Ллойд Остин выдвинул лозунг стратегического поражения России. Реалисты понимают, что это невозможно. Но политические элиты Европы не могут преодолеть эту ошибку, как и тупик "конца истории".

Кто выиграл – кто проиграл? Это не хоккей. Каждый получил, что хотел. Путин без посредников донес свое видение угроз безопасности России. Может ли Канада вступить в ОДКБ и что с ней будет?

Такова реальность. США фактически подчинили ЕС и пристегивают европейские ресурсы к своей экономике. Как сказал Виктор Орбан: "Трамп просто съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак". В обостряющейся глобальной конкуренции с Китаем, Индией, странами Залива Соединенные Штаты устраняют слабейшего конкурента.

Как выяснилось, мы можем обойтись без европейских товаров и европейского рынка. А ЕС плохо без наших углеводородов. Особенно Германии. Здравый смысл и политическую волю заменяет милитаризм. С ним связана надежда вдохнуть жизнь в затухающие экономики и стареющие общества. А это рискованный маршрут. Тем более что Зеленский старается втянуть европейцев в прямую конфронтацию с Россией любой ценой. Очевидно и то, что Дональд Трамп окажется под огнем оголтелой критики из лево-либерального лагеря. Так, что продолжение "линии Анкориджа" потребует и политического мастерства и определенного мужества.

Хроника 11 – 17 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Александр Дынкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ назвал визит на Аляску полезным и своевременным

Семьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.

Два человека погибли при атаке беспилотника в Курской области

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру
Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске94 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });