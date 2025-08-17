Атака БПЛА отражена в Нижегородской области
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.
"Сегодня ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Никитин в своем телеграм-канале в воскресенье.
Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ над восемью регионами России, в том числе 14 - над Нижегородской областью.