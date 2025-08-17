Гранты, призы и премии фонда "История Отечества" теперь не облагаются НДФЛ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство России включило фонд "История Отечества" в перечень некоммерческих организаций, гранты, премии и призы которых не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как сообщается в воскресенье на сайт кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"В перечень включен фонд "История Отечества", деятельность которого связана с популяризацией российской истории в стране и за рубежом, сохранением исторического наследия и традиций народов России, а также поддержкой программ исторического просвещения", - говорится в сообщении.

"Фонд организует различные конкурсные проекты с денежным вознаграждением, в том числе для школьников, студентов, краеведов и учителей. Однако по закону, такие призы должны облагаться НДФЛ. Подписанное постановление отменяет эту норму для участников проектов фонда", - отмечает правительство.