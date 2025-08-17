Минобороны РФ заявило об ударе по месту хранения ракет "Сапсан" ВСУ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли поражение месту хранения украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки уничтожили 300 украинских беспилотников и четыре управляемые авиационные бомбы, говорится в сообщении.